СМИ: российские инвесторы начали оспаривать заморозку активов в Бельгии

2026-05-05T18:36+0300

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - ПРАЙМ. Российские инвесторы и бизнесмены начали оспаривать заморозку активов в Бельгии, связанных с санкциями против РФ, через международный арбитраж, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на издания L'Echo и De Tijd. По данным СМИ, уже подано девять уведомлений о споре. "Это первый этап перед запуском арбитражных процедур вне национальных судов", - указывает издание. Информацию подтвердило Федеральное государственное управление финансов Бельгии. Иски касаются активов, заблокированных в депозитарии Euroclear - одном из крупнейших в мире расчетно-клиринговых центров, штаб-квартира которого находится в Брюсселе. Заявители ссылаются, в частности, на соглашения о защите частных инвестиций, заключенные Бельгией и Люксембургом, в том числе, с СССР в 1989 году и с Казахстаном в 1998 году. Эти механизмы позволяют рассматривать споры в арбитраже без участия национальных судов. Речь идет о части из порядка 258 миллиарда евро российских активов, замороженных в Бельгии. При этом около 193 миллиардов евро связано с операциями Центрального банка России, а остальная часть - с активами компаний и частных лиц. Ранее более 200 исков по аналогичным вопросам уже рассматривались в Бельгии, однако власти страны до сих пор их отклоняли. По данным RTBF, теперь заявители пытаются добиться рассмотрения споров в международном арбитраже, где процедуры проходят вне обычной судебной системы. Суммы требований по новым делам не раскрываются. Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер уже высказывал опасения в связи с возможными исками против Бельгии в международных арбитражных судах из-за заморозки активов. В том числе, из-за этого он категорически отказался дать согласие на экспроприацию российских активов Еврокомиссией и направление средств на финансирование Украины. После начала конфликта на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

