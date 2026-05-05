Цена на бензин в Нидерландах побила новый рекорд - 05.05.2026, ПРАЙМ
Цена на бензин в Нидерландах побила новый рекорд
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах во вторник достигла нового рекордного значения в 2,63 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Согласно данным организации, цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,636 ​​евро. Стоимость дизеля во вторник сохранилась на уровне 2,587 евро за литр. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах во вторник достигла нового рекордного значения в 2,63 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers.
Согласно данным организации, цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,636 ​​евро.
Стоимость дизеля во вторник сохранилась на уровне 2,587 евро за литр.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
