Цена на бензин в Нидерландах побила новый рекорд
2026-05-05T15:17+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Цена на бензин в Нидерландах во вторник достигла нового рекордного значения в 2,63 евро за литр, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. Согласно данным организации, цена за литр бензина (Euro95) в Нидерландах выросла на 1,5 цента и составила 2,636 евро. Стоимость дизеля во вторник сохранилась на уровне 2,587 евро за литр. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
