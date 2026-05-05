Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57 процентов - 05.05.2026, ПРАЙМ
Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57 процентов
Объем вложений частных инвесторов в облигации на Московской бирже по итогам апреля составил рекордные 265,5 миллиарда рублей, увеличившись на 57,3% по сравнению | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T15:39+0300
финансы
россия
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Объем вложений частных инвесторов в облигации на Московской бирже по итогам апреля составил рекордные 265,5 миллиарда рублей, увеличившись на 57,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "По итогам апреля 2026 года объем вложений частных инвесторов в облигации, рассчитываемый как нетто-результат покупок и продаж, составил рекордные 265,5 миллиарда рублей (+57,3% к апрелю 2025 года). Из них 63,1% – вложения в корпоративные облигации, 36,8% – в ОФЗ и долговые бумаги регионов", - сообщила Мосбиржа. Общий объем сделок частных инвесторов с облигациями составил 436,4 миллиарда рублей, что на 65,8% выше, чем в апреле 2025 года. С начала года сделки с облигациями совершали более 1,3 миллиона человек (+35% к январю-апрелю 2025 года). При этом среднее количество активных инвесторов, ежедневно совершающих сделки с корпоративными облигациями, в апреле впервые превысило 100 тысяч. "Рекордные вложения физлиц в облигации в апреле – это прямой результат работы участников рынка, регулятора и биржи по развитию рынка публичного долгового капитала. В условиях снижения ставок по классическим банковским продуктам долговой рынок демонстрирует увеличение количества доступных инструментов, расширение времени торгов и появление новых типов облигаций, предоставляя инвесторам наиболее эффективные способы управления накоплениями", - сказал старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Борис Блохин, чьи слова приводятся в сообщении. Московская биржа с 23 марта допустила все облигации к утренним торгам, с 28 марта – к торгам в выходные, а с 13 апреля были синхронизированы списки облигаций на основной, утренней, вечерней торговых сессиях и дополнительной сессии выходного дня. Также с 23 марта Московская биржа увеличила время проведения основной торговой сессии на рынках акций и облигаций за счет продления аукциона закрытия. Одновременно начало вечерних торгов было синхронизировано на фондовом рынке и срочном рынках с введением единой торговой сессии. В среднем объем торгов в каждый из выходных дней превышает 1,5 миллиарда рублей, в выходные сделки с облигациями заключают порядка 30 тысяч человек. В результате число частных инвесторов на вечерней и утренней торговых сессиях выросло по сравнению с апрелем 2025 года в 3,9 раза и 5 раз - до 28,9 тысячи человек и 13,2 тысячи человек соответственно.
