Итальянский бизнес потерял восемь миллиардов евро из-за ЕС, считает эксперт
2026-05-05T06:49+0300
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Все без исключения западные страны страдают от антироссийских санкций ЕС, только итальянский бизнес к сегодняшнему дню понес потери в размере более восьми миллиардов евро, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. "Приведу лишь одну цифру: из-за санкций, без конца вводимых ЕС, - недавно, как известно, приняли уже 20-й пакет, - только итальянский бизнес понес к сегодняшнему дню потери в размере более восьми миллиардов евро", - сказал он. Страны Европейского союза приняли 23 апреля 20-й пакет санкций против России. В заявлении Евросовета говорится, что это крупнейший пакет санкций за два года. По словам Торрембини, от санкций ЕС проиграли не только итальянцы, а все западные страны без исключения. "Неудивительно, что европейские компании, вынужденные уйти после 2022 года из России, застыли с тех пор на низком старте, мечтая о том времени, когда они смогут возвратиться в вашу страну", - подчеркнул собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Торрембини: итальянский бизнес потерял восемь миллиардов евро из-за санкций ЕС
