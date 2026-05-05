Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета
2026-05-05T13:31+0300
Минфин: потенциал технологического развития БРИКС оценивается в 406 миллиардов долларов
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Страны БРИКС обладают большим потенциалом в развитии технологического суверенитета, при этом расширение рынка финансирования технологического развития в странах объединения оценивается в 406 миллиарда долларов в год, сообщает Минфин РФ по итогам исследования Центрального университета при поддержке министерства.
"В большинстве стран БРИКС ежегодные расходы на исследования и разработки остаются в диапазоне 0,2–1,5% ВВП против 3,2–6,4% в экономиках других стран. Схожая картина наблюдается и на венчурном рынке: 0,1–0,3% ВВП", - отмечается в материалах на сайте Минфина РФ
"Согласно исследованию, потенциал расширения рынка финансирования технологического развития (на этапах исследований, разработок и венчурных инвестиций) в странах БРИКС оценивается в 406 млрд долларов в год", - добавляется там.
Результаты анализа будут обсуждаться в рамках предстоящего 11-го ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития (НБР), говорится в материалах.
Указывается, что на страны БРИКС приходится более 50% населения мира и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем не менее у объединения пока нет достаточно сильных технологических компаний, качественной интеллектуальной собственности и устойчивых механизмов вывода технологий на рынок.
"Потенциал объединения в этой сфере значителен, но, чтобы его реализовать, важно четко понимать, какие барьеры сдерживают развитие. Россия, как принимающая сторона ежегодного заседания Совета управляющих НБР, считает, что обсуждение этой темы должно опираться на анализ конкретных факторов и быть направлено на поиск практических решений", - указывается в материалах.
