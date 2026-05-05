Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/briks-869680960.html
Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета
Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета - 05.05.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета
Страны БРИКС обладают большим потенциалом в развитии технологического суверенитета, при этом расширение рынка финансирования технологического развития в странах | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T13:31+0300
2026-05-05T13:31+0300
технологии
мировая экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_629030e4294c8d266db381d8bb9aba32.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Страны БРИКС обладают большим потенциалом в развитии технологического суверенитета, при этом расширение рынка финансирования технологического развития в странах объединения оценивается в 406 миллиарда долларов в год, сообщает Минфин РФ по итогам исследования Центрального университета при поддержке министерства. "В большинстве стран БРИКС ежегодные расходы на исследования и разработки остаются в диапазоне 0,2–1,5% ВВП против 3,2–6,4% в экономиках других стран. Схожая картина наблюдается и на венчурном рынке: 0,1–0,3% ВВП", - отмечается в материалах на сайте Минфина РФ. "Согласно исследованию, потенциал расширения рынка финансирования технологического развития (на этапах исследований, разработок и венчурных инвестиций) в странах БРИКС оценивается в 406 млрд долларов в год", - добавляется там. Результаты анализа будут обсуждаться в рамках предстоящего 11-го ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития (НБР), говорится в материалах. Указывается, что на страны БРИКС приходится более 50% населения мира и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем не менее у объединения пока нет достаточно сильных технологических компаний, качественной интеллектуальной собственности и устойчивых механизмов вывода технологий на рынок. "Потенциал объединения в этой сфере значителен, но, чтобы его реализовать, важно четко понимать, какие барьеры сдерживают развитие. Россия, как принимающая сторона ежегодного заседания Совета управляющих НБР, считает, что обсуждение этой темы должно опираться на анализ конкретных факторов и быть направлено на поиск практических решений", - указывается в материалах.
https://1prime.ru/20260326/ekonomika-868638757.html
https://1prime.ru/20260326/briks-868637396.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861444430_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_38d801c8c6f0da7a470f95792afd908d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, рф
Технологии, Мировая экономика, РФ
13:31 05.05.2026
 
Минфин оценил потенциал БРИКС в развитии технологического суверенитета

Минфин: потенциал технологического развития БРИКС оценивается в 406 миллиардов долларов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Страны БРИКС обладают большим потенциалом в развитии технологического суверенитета, при этом расширение рынка финансирования технологического развития в странах объединения оценивается в 406 миллиарда долларов в год, сообщает Минфин РФ по итогам исследования Центрального университета при поддержке министерства.
"В большинстве стран БРИКС ежегодные расходы на исследования и разработки остаются в диапазоне 0,2–1,5% ВВП против 3,2–6,4% в экономиках других стран. Схожая картина наблюдается и на венчурном рынке: 0,1–0,3% ВВП", - отмечается в материалах на сайте Минфина РФ.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин
26 марта, 11:32
"Согласно исследованию, потенциал расширения рынка финансирования технологического развития (на этапах исследований, разработок и венчурных инвестиций) в странах БРИКС оценивается в 406 млрд долларов в год", - добавляется там.
Результаты анализа будут обсуждаться в рамках предстоящего 11-го ежегодного заседания Совета управляющих Нового банка развития (НБР), говорится в материалах.
Указывается, что на страны БРИКС приходится более 50% населения мира и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем не менее у объединения пока нет достаточно сильных технологических компаний, качественной интеллектуальной собственности и устойчивых механизмов вывода технологий на рынок.
"Потенциал объединения в этой сфере значителен, но, чтобы его реализовать, важно четко понимать, какие барьеры сдерживают развитие. Россия, как принимающая сторона ежегодного заседания Совета управляющих НБР, считает, что обсуждение этой темы должно опираться на анализ конкретных факторов и быть направлено на поиск практических решений", - указывается в материалах.
Участники саммита БРИКС в Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке
26 марта, 11:02
 
ТехнологииМировая экономикаРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала