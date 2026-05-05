Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14% - 05.05.2026, ПРАЙМ
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase объявила о проведении реструктуризации, в рамках которой она сократит около 700 человек, или примерно 14% своих сотрудников, следует из пресс-релиза компании. "План (реструктуризации - ред.) предусматривает сокращение штата компании примерно на 700 сотрудников, что составляет около 14% от общего числа сотрудников компании по состоянию на 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Coinbase ожидает, что реализация плана реструктуризации будет преимущественно завершена во втором квартале. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец января, 2025 года штат насчитывал 4 951 сотрудника.
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase объявила о проведении реструктуризации, в рамках которой она сократит около 700 человек, или примерно 14% своих сотрудников, следует из пресс-релиза компании.
"План (реструктуризации - ред.) предусматривает сокращение штата компании примерно на 700 сотрудников, что составляет около 14% от общего числа сотрудников компании по состоянию на 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Coinbase ожидает, что реализация плана реструктуризации будет преимущественно завершена во втором квартале.
Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец января, 2025 года штат насчитывал 4 951 сотрудника.
