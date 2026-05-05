https://1prime.ru/20260505/coinbase-869685623.html
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14% - 05.05.2026, ПРАЙМ
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
Криптобиржа Coinbase объявила о проведении реструктуризации, в рамках которой она сократит около 700 человек, или примерно 14% своих сотрудников, следует из... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:16+0300
2026-05-05T16:16+0300
2026-05-05T16:16+0300
coinbase
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_b1109e7c19f83d23166fc882a16131c8.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase объявила о проведении реструктуризации, в рамках которой она сократит около 700 человек, или примерно 14% своих сотрудников, следует из пресс-релиза компании. "План (реструктуризации - ред.) предусматривает сокращение штата компании примерно на 700 сотрудников, что составляет около 14% от общего числа сотрудников компании по состоянию на 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Coinbase ожидает, что реализация плана реструктуризации будет преимущественно завершена во втором квартале. Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец января, 2025 года штат насчитывал 4 951 сотрудника.
https://1prime.ru/20260424/nike-869423038.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_45d11429e664395c0f4ef66cf8487ebd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
coinbase
Криптобиржа Coinbase сократит штат сотрудников на 14%
Coinbase сократит около 700 сотрудников в рамках реструктуризации
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase объявила о проведении реструктуризации, в рамках которой она сократит около 700 человек, или примерно 14% своих сотрудников, следует из пресс-релиза компании.
"План (реструктуризации - ред.) предусматривает сокращение штата компании примерно на 700 сотрудников, что составляет около 14% от общего числа сотрудников компании по состоянию на 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Coinbase
ожидает, что реализация плана реструктуризации будет преимущественно завершена во втором квартале.
Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец января, 2025 года штат насчитывал 4 951 сотрудника.
Nike сократит 1400 сотрудников по всему миру