https://1prime.ru/20260505/dom-869667969.html
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности - 05.05.2026, ПРАЙМ
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности
Комплекс Белого дома на короткое время был переведен на повышенный режим безопасности на фоне сообщений о стрельбе неподалеку от резиденции президента США... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:01+0300
2026-05-05T00:01+0300
2026-05-05T00:01+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
калифорния
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869667969.jpg?1777928488
ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Комплекс Белого дома на короткое время был переведен на повышенный режим безопасности на фоне сообщений о стрельбе неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.
"Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда", - написал Фишер в соцсети X.
Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги был снят.
По сообщениям журналистов других изданий, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, в непосредственной близости от комплекса Белого дома. Инцидент зафиксирован примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход.
Нынешний инцидент со стрельбой произошел на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
сша
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности
Al Jazeera: Белый дом на короткое время перевели на повышенный режим безопасности
ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Комплекс Белого дома на короткое время был переведен на повышенный режим безопасности на фоне сообщений о стрельбе неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.
"Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда", - написал Фишер в соцсети X.
Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги был снят.
По сообщениям журналистов других изданий, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, в непосредственной близости от комплекса Белого дома. Инцидент зафиксирован примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход.
Нынешний инцидент со стрельбой произошел на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.