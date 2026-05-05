Белый дом перевели на повышенный режим безопасности - 05.05.2026, ПРАЙМ
Белый дом перевели на повышенный режим безопасности
Al Jazeera: Белый дом на короткое время перевели на повышенный режим безопасности

ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Комплекс Белого дома на короткое время был переведен на повышенный режим безопасности на фоне сообщений о стрельбе неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа, сообщил журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер.
"Белый дом переведен на закрытый режим. Поступают сообщения о выстрелах в нескольких кварталах отсюда", - написал Фишер в соцсети X.
Позднее этот же журналист сообщил, что режим тревоги был снят.
По сообщениям журналистов других изданий, стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, в непосредственной близости от комплекса Белого дома. Инцидент зафиксирован примерно в 400–500 метрах от южного входа в резиденцию президента США, что привело к немедленному закрытию территории Белого дома на вход и выход.
Нынешний инцидент со стрельбой произошел на фоне другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
 
