В "Домодедово" задержали 11 рейсов на прилет

Одиннадцать рейсов на прилет задержаны в аэропорту "Домодедово" из-за временных ограничений, скоплений пассажиров не наблюдается, сообщила воздушная гавань. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T14:31+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Одиннадцать рейсов на прилет задержаны в аэропорту "Домодедово" из-за временных ограничений, скоплений пассажиров не наблюдается, сообщила воздушная гавань. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Домодедово" в 11.23 мск, об этом сообщала Росавиация. "Несмотря на введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, службы аэропорта "Домодедово" работают штатно, скоплений пассажиров не наблюдается... Возможные корректировки в расписании затронули 11 рейсов на прилет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в терминале аэропорта пассажиры информируются также и о возможном увеличении времени ожидания посадки на рейс.

бизнес, аэропорт домодедово, росавиация