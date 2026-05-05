https://1prime.ru/20260505/egyptair-869668442.html
Египетская EgyptAir приостановила полеты из Каира в ОАЭ
Египетская EgyptAir приостановила полеты из Каира в ОАЭ - 05.05.2026, ПРАЙМ
Египетская EgyptAir приостановила полеты из Каира в ОАЭ
Египетская государственная авиакомпания EgyptAir объявила о приостановке полетов из Каира в ОАЭ на фоне последних событий в Персидском заливе. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:55+0300
2026-05-05T00:55+0300
2026-05-05T00:55+0300
бизнес
туризм
оаэ
иран
каир
egyptair
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869668442.jpg?1777931742
КАИР, 5 мая - ПРАЙМ. Египетская государственная авиакомпания EgyptAir объявила о приостановке полетов из Каира в ОАЭ на фоне последних событий в Персидском заливе.
Управление гражданской авиации ОАЭ ранее сообщило о частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне атак, предположительно, из Ирана.
"В связи с ситуацией в регионе и на основании инструкций от компетентных органов в ОАЭ EgyptAir объявляет о приостановке всех своих рейсов из международного аэропорта Каира в Дубай, Шарджу и Абу-Даби", - говорится в заявлении пресс-службы EgyptAir.
Ранее в понедельник минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
оаэ
иран
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, оаэ, иран, каир, egyptair
Бизнес, Туризм, ОАЭ, ИРАН, Каир, EgyptAir
Египетская EgyptAir приостановила полеты из Каира в ОАЭ
Египетская EgyptAir объявила о приостановке полетов из Каира в ОАЭ
КАИР, 5 мая - ПРАЙМ. Египетская государственная авиакомпания EgyptAir объявила о приостановке полетов из Каира в ОАЭ на фоне последних событий в Персидском заливе.
Управление гражданской авиации ОАЭ ранее сообщило о частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне атак, предположительно, из Ирана.
"В связи с ситуацией в регионе и на основании инструкций от компетентных органов в ОАЭ EgyptAir объявляет о приостановке всех своих рейсов из международного аэропорта Каира в Дубай, Шарджу и Абу-Даби", - говорится в заявлении пресс-службы EgyptAir.
Ранее в понедельник минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.