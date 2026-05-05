Египетская EgyptAir приостановила полеты из Каира в ОАЭ

2026-05-05T00:55+0300

КАИР, 5 мая - ПРАЙМ. Египетская государственная авиакомпания EgyptAir объявила о приостановке полетов из Каира в ОАЭ на фоне последних событий в Персидском заливе. Управление гражданской авиации ОАЭ ранее сообщило о частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне атак, предположительно, из Ирана. "В связи с ситуацией в регионе и на основании инструкций от компетентных органов в ОАЭ EgyptAir объявляет о приостановке всех своих рейсов из международного аэропорта Каира в Дубай, Шарджу и Абу-Даби", - говорится в заявлении пресс-службы EgyptAir. Ранее в понедельник минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.

бизнес, туризм, оаэ, иран, каир, egyptair