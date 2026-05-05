Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/ekonomika-869510213.html
Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета
Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета - 05.05.2026, ПРАЙМ
Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета
Несмотря на опасения о возможной рецессии, которые всё чаще звучат в экспертном сообществе, российская экономика продолжает демонстрировать неоднозначную... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T05:05+0300
2026-05-05T05:05+0300
мнения аналитиков
экономика россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869510213.jpg?1777946705
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Несмотря на опасения о возможной рецессии, которые всё чаще звучат в экспертном сообществе, российская экономика продолжает демонстрировать неоднозначную картину. С одной стороны, рекордно низкая безработица и устойчивый рост реальных заработных плат указывают на отсутствие классических признаков экономического кризиса. С другой — многие предприятия и целые отрасли сталкиваются с серьёзными вызовами.📉 Комплекс проблем нарастаетСегодня мы наблюдаем целый спектр проблем, влияющих на бизнес: от ослабления спроса и повышения налоговой нагрузки до роста издержек и дорогих кредитов. Особенно показательна ситуация в сфере услуг крупных городов, где предприятия впервые столкнулись с последствиями ужесточения регулирования интернет-пространства, что негативно отразилось на их взаимодействии с клиентами и финансовыми институтами.Нельзя игнорировать и долгосрочные структурные проблемы: дефицит квалифицированных кадров, санкционное давление и ограниченный доступ к передовым технологиям. Эти факторы не просто осложняют текущую ситуацию, но и формируют долгосрочные барьеры для устойчивого экономического роста.🏭 Отрасли в зоне рискаСложная ситуация наблюдается в целом ряде отраслей: угольной промышленности, чёрной металлургии, железнодорожных грузоперевозках, строительстве, автопроме, отдельных сегментах машиностроения, лизинге, деревообработке и непродовольственном ритейле. Проблемы здесь начались ещё в прошлом году или даже раньше и носят преимущественно структурный характер.⚠️ Плановое охлаждение vs переохлаждениеВажно вспомнить, что нынешнее охлаждение экономики было во многом запланированным. Представители правительства и Центрального банка неоднократно заявляли о необходимости возвращения к "траектории сбалансированного роста" и достижения целевых показателей инфляции. В результате рост экономической активности в прошлом году существенно замедлился до одного процента (после 4,9 процента в 2024 году), а инвестиции в основной капитал впервые с 2020 года продемонстрировали сокращение в реальном выражении.Однако опасность заключается в том, что "плановое охлаждение" может перерасти в "переохлаждение", требующее срочной корректировки макроэкономической политики. Поэтому особое внимание следует уделять таким индикаторам, как динамика производства в основных отраслях, рост неплатежей и сокращение инвестиций.📈 Прогноз и перспективыЧто касается краткосрочных перспектив, во втором квартале 2026 года вероятно некоторое оживление экономической активности за счёт добывающих отраслей и потребительского спроса. Тем не менее, первое полугодие 2026 года в целом, по нашим оценкам, окажется слабее, чем вторая половина 2026 года.Правительство уже принимает определённые меры по временному ослаблению налогового давления на малый и средний бизнес, особенно в сфере общественного питания, где послабления введены с апреля до конца года. Ожидаемое продолжение нормализации денежно-кредитной политики также должно со временем способствовать постепенному оживлению экономической активности.Тем не менее сохраняются структурные ограничения, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, внешнеторговой активностью и доступом к современным технологиям. Важное значение для экономики в ближайшей перспективе будет иметь стабилизация ситуации с безопасностью инфраструктуры (нефтеперерабатывающих заводов, портов) и с доступом к интернету.С учётом всех факторов наш прогноз по росту валового внутреннего продукта на текущий год остаётся в пределах 0,7–1 процента, что отражает сохраняющиеся сложности экономического развития в условиях внешних и внутренних ограничений.Автор: Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"
https://1prime.ru/20260423/oreshkin-869392619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, экономика россии
Мнения аналитиков, экономика России
05:05 05.05.2026
 
Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета

Ольга Беленькая: российская экономика балансирует между охлаждением и ростом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Несмотря на опасения о возможной рецессии, которые всё чаще звучат в экспертном сообществе, российская экономика продолжает демонстрировать неоднозначную картину. С одной стороны, рекордно низкая безработица и устойчивый рост реальных заработных плат указывают на отсутствие классических признаков экономического кризиса. С другой — многие предприятия и целые отрасли сталкиваются с серьёзными вызовами.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Орешкин указал на наличие признаков глобальной демографической катастрофы
23 апреля, 14:53
📉 Комплекс проблем нарастает
Сегодня мы наблюдаем целый спектр проблем, влияющих на бизнес: от ослабления спроса и повышения налоговой нагрузки до роста издержек и дорогих кредитов. Особенно показательна ситуация в сфере услуг крупных городов, где предприятия впервые столкнулись с последствиями ужесточения регулирования интернет-пространства, что негативно отразилось на их взаимодействии с клиентами и финансовыми институтами.
Нельзя игнорировать и долгосрочные структурные проблемы: дефицит квалифицированных кадров, санкционное давление и ограниченный доступ к передовым технологиям. Эти факторы не просто осложняют текущую ситуацию, но и формируют долгосрочные барьеры для устойчивого экономического роста.
🏭 Отрасли в зоне риска
Сложная ситуация наблюдается в целом ряде отраслей: угольной промышленности, чёрной металлургии, железнодорожных грузоперевозках, строительстве, автопроме, отдельных сегментах машиностроения, лизинге, деревообработке и непродовольственном ритейле. Проблемы здесь начались ещё в прошлом году или даже раньше и носят преимущественно структурный характер.
⚠️ Плановое охлаждение vs переохлаждение
Важно вспомнить, что нынешнее охлаждение экономики было во многом запланированным. Представители правительства и Центрального банка неоднократно заявляли о необходимости возвращения к "траектории сбалансированного роста" и достижения целевых показателей инфляции. В результате рост экономической активности в прошлом году существенно замедлился до одного процента (после 4,9 процента в 2024 году), а инвестиции в основной капитал впервые с 2020 года продемонстрировали сокращение в реальном выражении.
Однако опасность заключается в том, что "плановое охлаждение" может перерасти в "переохлаждение", требующее срочной корректировки макроэкономической политики. Поэтому особое внимание следует уделять таким индикаторам, как динамика производства в основных отраслях, рост неплатежей и сокращение инвестиций.
📈 Прогноз и перспективы
Что касается краткосрочных перспектив, во втором квартале 2026 года вероятно некоторое оживление экономической активности за счёт добывающих отраслей и потребительского спроса. Тем не менее, первое полугодие 2026 года в целом, по нашим оценкам, окажется слабее, чем вторая половина 2026 года.
Правительство уже принимает определённые меры по временному ослаблению налогового давления на малый и средний бизнес, особенно в сфере общественного питания, где послабления введены с апреля до конца года. Ожидаемое продолжение нормализации денежно-кредитной политики также должно со временем способствовать постепенному оживлению экономической активности.
Тем не менее сохраняются структурные ограничения, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, внешнеторговой активностью и доступом к современным технологиям. Важное значение для экономики в ближайшей перспективе будет иметь стабилизация ситуации с безопасностью инфраструктуры (нефтеперерабатывающих заводов, портов) и с доступом к интернету.
С учётом всех факторов наш прогноз по росту валового внутреннего продукта на текущий год остаётся в пределах 0,7–1 процента, что отражает сохраняющиеся сложности экономического развития в условиях внешних и внутренних ограничений.
Автор: Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковэкономика России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала