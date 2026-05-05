Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета

Российская экономика зависла между охлаждением и ростом до середины лета

2026-05-05T05:05+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Несмотря на опасения о возможной рецессии, которые всё чаще звучат в экспертном сообществе, российская экономика продолжает демонстрировать неоднозначную картину. С одной стороны, рекордно низкая безработица и устойчивый рост реальных заработных плат указывают на отсутствие классических признаков экономического кризиса. С другой — многие предприятия и целые отрасли сталкиваются с серьёзными вызовами.📉 Комплекс проблем нарастаетСегодня мы наблюдаем целый спектр проблем, влияющих на бизнес: от ослабления спроса и повышения налоговой нагрузки до роста издержек и дорогих кредитов. Особенно показательна ситуация в сфере услуг крупных городов, где предприятия впервые столкнулись с последствиями ужесточения регулирования интернет-пространства, что негативно отразилось на их взаимодействии с клиентами и финансовыми институтами.Нельзя игнорировать и долгосрочные структурные проблемы: дефицит квалифицированных кадров, санкционное давление и ограниченный доступ к передовым технологиям. Эти факторы не просто осложняют текущую ситуацию, но и формируют долгосрочные барьеры для устойчивого экономического роста.🏭 Отрасли в зоне рискаСложная ситуация наблюдается в целом ряде отраслей: угольной промышленности, чёрной металлургии, железнодорожных грузоперевозках, строительстве, автопроме, отдельных сегментах машиностроения, лизинге, деревообработке и непродовольственном ритейле. Проблемы здесь начались ещё в прошлом году или даже раньше и носят преимущественно структурный характер.⚠️ Плановое охлаждение vs переохлаждениеВажно вспомнить, что нынешнее охлаждение экономики было во многом запланированным. Представители правительства и Центрального банка неоднократно заявляли о необходимости возвращения к "траектории сбалансированного роста" и достижения целевых показателей инфляции. В результате рост экономической активности в прошлом году существенно замедлился до одного процента (после 4,9 процента в 2024 году), а инвестиции в основной капитал впервые с 2020 года продемонстрировали сокращение в реальном выражении.Однако опасность заключается в том, что "плановое охлаждение" может перерасти в "переохлаждение", требующее срочной корректировки макроэкономической политики. Поэтому особое внимание следует уделять таким индикаторам, как динамика производства в основных отраслях, рост неплатежей и сокращение инвестиций.📈 Прогноз и перспективыЧто касается краткосрочных перспектив, во втором квартале 2026 года вероятно некоторое оживление экономической активности за счёт добывающих отраслей и потребительского спроса. Тем не менее, первое полугодие 2026 года в целом, по нашим оценкам, окажется слабее, чем вторая половина 2026 года.Правительство уже принимает определённые меры по временному ослаблению налогового давления на малый и средний бизнес, особенно в сфере общественного питания, где послабления введены с апреля до конца года. Ожидаемое продолжение нормализации денежно-кредитной политики также должно со временем способствовать постепенному оживлению экономической активности.Тем не менее сохраняются структурные ограничения, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, внешнеторговой активностью и доступом к современным технологиям. Важное значение для экономики в ближайшей перспективе будет иметь стабилизация ситуации с безопасностью инфраструктуры (нефтеперерабатывающих заводов, портов) и с доступом к интернету.С учётом всех факторов наш прогноз по росту валового внутреннего продукта на текущий год остаётся в пределах 0,7–1 процента, что отражает сохраняющиеся сложности экономического развития в условиях внешних и внутренних ограничений.Автор: Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"

