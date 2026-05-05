Эксперт назвал самый распространенный металл в мире

2026-05-05T02:17+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Самым распространенным металлом в мире считается алюминий - он является третьим по распространенности элементом в земной коре и составляет 8% от ее общей массы, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. "Самый распространенный и часто встречающийся металл - алюминий. В земной коре его доля составляет около 8% по массе. Он третий по распространенности элемент земной коры. Это делает его самым распространенным металлом на планете с большим отрывом", - сказал он. Как поясняет Вишневский, главными преимуществами алюминия являются малый вес, стойкость к коррозии, теплопроводность и возможность полной переработки, а применяется он в авиации и машиностроении, пищевой промышленности и электронике. Однако в чистом виде в природе этот металл не встречается, но входит в состав сотен минералов и горных пород - прежде всего он есть в бокситах, глинах, уточняет эксперт. Для получения одной тонны алюминия нужно 4-5 тонн бокситов, 2 тонны глинозема и электроэнергия. Мировые запасы бокситов оцениваются в объеме от 55 до 75 миллиардов тонн, однако для добычи пригодны лишь около 30 миллиардов тонн. Эти залежи расположены в Африке - 32%, Океании - 23%, Южной Америке и Карибском бассейне суммарно - 21%, Азии - 18% и в других регионах оставшиеся 6%. Данных запасов бокситов хватит примерно на 100 лет, но благодаря вторичному использованию и открытию новых месторождений алюминий останется доступным гораздо дольше. Фактически его можно считать практически неисчерпаемым ресурсом, заключает Вишневский.

