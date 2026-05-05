Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260505/ekspert-869671386.html
Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки
Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки - 05.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение поставок удобрений может привести к началу продовольственного кризиса в странах Африки, рассказал РИА Новости... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T05:48+0300
2026-05-05T05:48+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
африка
рэу им. г.в.плеханова
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869671386.jpg?1777949313
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение поставок удобрений может привести к началу продовольственного кризиса в странах Африки, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Риски максимальны в странах с низкими доходами и ограниченными возможностями поддержки сельского хозяйства - прежде всего в Африке", - полагает эксперт. Аналитик объяснил, что сокращение использования удобрений на 10-20% может привести к падению урожайности на том же уровне. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары. Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну. Резкий рост стоимости удобрений объясняется особенностями их изготовления, а оно сильно зависит от транзита газа в Европу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ближний восток
сша
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, африка, рэу им. г.в.плеханова, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, АФРИКА, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Всемирный банк
05:48 05.05.2026
 
Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки

Доцент Севостьянов: продовольственный кризис может начаться в странах Африки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение поставок удобрений может привести к началу продовольственного кризиса в странах Африки, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Риски максимальны в странах с низкими доходами и ограниченными возможностями поддержки сельского хозяйства - прежде всего в Африке", - полагает эксперт.
Аналитик объяснил, что сокращение использования удобрений на 10-20% может привести к падению урожайности на том же уровне.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну. Резкий рост стоимости удобрений объясняется особенностями их изготовления, а оно сильно зависит от транзита газа в Европу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШААФРИКАРЭУ им. Г.В.ПлехановаВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала