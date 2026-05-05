Эксперт предупредил о продовольственном кризисе в странах Африки

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение поставок удобрений может привести к началу продовольственного кризиса в странах Африки, рассказал РИА Новости...

2026-05-05T05:48+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и сокращение поставок удобрений может привести к началу продовольственного кризиса в странах Африки, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Риски максимальны в странах с низкими доходами и ограниченными возможностями поддержки сельского хозяйства - прежде всего в Африке", - полагает эксперт. Аналитик объяснил, что сокращение использования удобрений на 10-20% может привести к падению урожайности на том же уровне. Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары. Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну. Резкий рост стоимости удобрений объясняется особенностями их изготовления, а оно сильно зависит от транзита газа в Европу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

