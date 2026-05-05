Эксперт посоветовал заранее предусмотреть офлайн-доступ ко всем вещам

2026-05-05T06:27+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Офлайн-доступ ко всем возможным вещам необходимо заранее предусмотреть из-за временных ограничений мобильного интернет в Москве, в частности загрузить офлайн-карты, распечатать удостоверения, страховки и другие электронные документы, рассказал РИА Новости дизайн-директор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet Артем Кашаков. Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. "В первую очередь имеет смысл предусмотреть офлайн-доступ ко всем возможным вещам: билеты на транспорт, в театры или музеи лучше сохранить в виде PDF на телефоне, а возможно даже распечатать. То же касается бронирований и адресов", - сообщил Кашаков, комментируя ограничения интернета в столице. "Навигацию стоит загрузить офлайн, "Яндекс Карты" или 2ГИС поддерживают такую возможность, чтобы не зависеть от интернета в дороге", - добавил он. Эксперт отметил, что удостоверения, страховки и прочие электронные документы лучше распечатать, а также сделать копии паспорта и других официальных бумаг. Также он добавил, что россияне могут столкнуться с проблемой по оплате покупок по qr-коду и через функцию оплаты телефоном, поэтому необходимо не забывать на прогулки банковскую карту, а лучше иметь с собой наличные средства. Однако их стоит приготовить заранее, так как мобильные терминалы, которые стоят во многих торговых точках, могут перестать работать, так как используют интернет-подключение. "Коммуникации полностью не исчезнут, но мессенджеры и сервисы на мобильном интернете перестанут работать. Стоит заранее договориться с близкими о приеме звонков или отправки смс, пополнить мобильный счет и подготовить все варианты", - прокомментировал эксперт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. В середине апреля он заявлял, что работа интернета в РФ будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

