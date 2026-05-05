"Ситуация ухудшается". На Западе сделали тяжелое признание о России

Политика ЕС в отношении России лишь углубляет кризис, с которым столкнулся коллективный Запад, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T23:28+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Политика ЕС в отношении России лишь углубляет кризис, с которым столкнулся коллективный Запад, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."У вас нет стратегии, которая позволила бы выиграть конфликт. Ваши методы экономического давления оказались провальными, а надежды на экономические проблемы в России <…> превратились в мираж. Все это происходит на фоне самого серьезного кризиса, с которым коллективный Запад столкнулся со времен окончания Второй мировой войны. И я говорю это без малейших колебаний", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что ожидания Запада относительно ослабления России свидетельствуют о несостоятельности западной, особенно европейской, дипломатии в условиях кризиса."Они продолжают придерживаться этой стратегии, несмотря на ухудшение ситуации — а она действительно стремительно ухудшается, — все складывается очень плохо для Украины, Европа несет потери, а европейские общества ощущают последствия еще острее", — заключил Меркурис.Ранее в апреле председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС официально утвердил 20-й пакет санкций против России, а также кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.В Кремле не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад оказывает на Россию на протяжении нескольких лет. В Москве также отмечали, что Западу не хватает решимости признать провал антироссийских ограничений.

мировая экономика, запад, ес, украина, европа, россия