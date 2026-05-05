Эстонский премьер Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая

2026-05-05T06:50+0300

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал собирается посетить город Нарву, чтобы 9 мая принять участие в концерте, приуроченном к Дню Европы, сообщили в телерадиокомпании ERR. Сообщается, что праздничные мероприятия будут проходить в непосредственной близости от российской границы, на Рыночной и Стокгольмской площадях. "В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы", — говорится в материале.Известно также, что в Нарву вместе с Михалом приедет Гленн Микаллеф, комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта. Вчера эстонская газета Postimees сообщила, что туроператор Hansareisid запланировал 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и близлежащие к России регионы, предоставляя возможность всем желающим наблюдать празднование Дня Победы. Газета Postimees, ссылаясь на канцлера Эстонии по вопросам культурного разнообразия, Эду Сильберга, подчеркивает, что министерство культуры не регулирует деятельность туроператоров касательно дат и маршрутов, и Нарва открыта для гостей. Нарвское отделение полиции добавило, что ранее события 9 мая в Нарве проходили в спокойной обстановке. День Европы отмечается ежегодно в странах Европейского Союза и Совета Европы как символ мира и единства. В рамках ЕС этот день также известен как "День Декларации Шумана".

