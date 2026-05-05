https://1prime.ru/20260505/estoniya-869672378.html
Эстонский премьер Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая
Эстонский премьер Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая - 05.05.2026, ПРАЙМ
Эстонский премьер Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал собирается посетить город Нарву, чтобы 9 мая принять участие в концерте, приуроченном к Дню Европы, сообщили в... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T06:50+0300
2026-05-05T06:50+0300
2026-05-05T06:50+0300
бизнес
общество
эстония
европа
ес
совет европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал собирается посетить город Нарву, чтобы 9 мая принять участие в концерте, приуроченном к Дню Европы, сообщили в телерадиокомпании ERR. Сообщается, что праздничные мероприятия будут проходить в непосредственной близости от российской границы, на Рыночной и Стокгольмской площадях. "В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы", — говорится в материале.Известно также, что в Нарву вместе с Михалом приедет Гленн Микаллеф, комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта. Вчера эстонская газета Postimees сообщила, что туроператор Hansareisid запланировал 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и близлежащие к России регионы, предоставляя возможность всем желающим наблюдать празднование Дня Победы. Газета Postimees, ссылаясь на канцлера Эстонии по вопросам культурного разнообразия, Эду Сильберга, подчеркивает, что министерство культуры не регулирует деятельность туроператоров касательно дат и маршрутов, и Нарва открыта для гостей. Нарвское отделение полиции добавило, что ранее события 9 мая в Нарве проходили в спокойной обстановке. День Европы отмечается ежегодно в странах Европейского Союза и Совета Европы как символ мира и единства. В рамках ЕС этот день также известен как "День Декларации Шумана".
https://1prime.ru/20260429/pribaltika-869530885.html
https://1prime.ru/20260426/estoniya-869452958.html
https://1prime.ru/20260423/estoniya-869396669.html
эстония
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , эстония, европа, ес, совет европы
Бизнес, Общество , ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Совет Европы
Эстонский премьер Михал отпразднует на границе с Россией 9 мая
ERR: премьер-министр Эстонии Михал посетит концерт в Нарве 9 мая
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал собирается посетить город Нарву, чтобы 9 мая принять участие в концерте, приуроченном к Дню Европы, сообщили в телерадиокомпании ERR.
Сообщается, что праздничные мероприятия будут проходить в непосредственной близости от российской границы, на Рыночной и Стокгольмской площадях.
"Останетесь одни": в США пригрозили Латвии и Эстонии из-за войны с Россией
"В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии
Кристен Михал, чтобы отметить День Европы", — говорится в материале.
Известно также, что в Нарву вместе с Михалом приедет Гленн Микаллеф, комиссар ЕС
по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта.
Вчера эстонская газета Postimees сообщила, что туроператор Hansareisid запланировал 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и близлежащие к России регионы, предоставляя возможность всем желающим наблюдать празднование Дня Победы.
В Эстонии обратились к России с дерзким требованием
Газета Postimees, ссылаясь на канцлера Эстонии по вопросам культурного разнообразия, Эду Сильберга, подчеркивает, что министерство культуры не регулирует деятельность туроператоров касательно дат и маршрутов, и Нарва открыта для гостей. Нарвское отделение полиции добавило, что ранее события 9 мая в Нарве проходили в спокойной обстановке.
День Европы
отмечается ежегодно в странах Европейского Союза и Совета Европы
как символ мира и единства. В рамках ЕС этот день также известен как "День Декларации Шумана".
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России