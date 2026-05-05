Финляндия назвала недопустимыми инциденты с украинскими дронами

2026-05-05T00:01+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Финляндия не позволяла Украине использовать свое воздушное пространство для пролета дронов и считает такие инциденты недопустимыми, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Финское минобороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что дрона было два. "Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны являются неприемлемыми", - приводит телерадиовещатель Yle слова Хяккянена. Глава оборонного ведомства добавил, что такие инциденты недопустимы. По его словам, Украина должна исключить вероятность попадания своих беспилотников в Финляндию. Премьер Финляндии Петтери Орпо в воскресенье после инцидента с дронами заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ. С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

