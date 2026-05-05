Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/finlyandiya-869672952.html
Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским
Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским - 05.05.2026, ПРАЙМ
Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T07:35+0300
2026-05-05T07:35+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/46/841244644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_39e61f650fd5a4b72668b7ce881095e4.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в финском воздушном пространстве, сообщает газета Ilta-Sanomat. Издание отмечает, что Орпо попытался обосновать сотрудничество Финляндии с Украиной, несмотря на инциденты с дронами, но его объяснение выглядело неубедительно. "Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он. Он добавил, что у Финляндии пока нет системы, способной нейтрализовать все дроны, вторгающиеся в воздушное пространство страны. "Это печальный факт", — заключил премьер-министр. Финское Министерство обороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотного летательного аппарата в небе над Финляндией, недалеко от российской границы. Погранслужба позже уточнила, что в действительности было два дрона. После очередного происшествия с беспилотником премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул Владимиру Зеленскому, что нарушение воздушного пространства недопустимо.
https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869650169.html
https://1prime.ru/20260425/rossiya-869443643.html
https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869345535.html
финляндия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/46/841244644_99:0:2767:2001_1920x0_80_0_0_bd0e42f4a7bb7174fd00f76767ae0eb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, финляндия, украина, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
07:35 05.05.2026
 
Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским

Ilta-Sanomat: премьер Финляндии Орпо оказался в неловкой ситуации из-за украинских БПЛА

CC BY 2.0 / Bernhard Ludewig/FinnishGovernment / Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
CC BY 2.0 / Bernhard Ludewig/FinnishGovernment /
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в финском воздушном пространстве, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Издание отмечает, что Орпо попытался обосновать сотрудничество Финляндии с Украиной, несмотря на инциденты с дронами, но его объяснение выглядело неубедительно.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА
Вчера, 07:34
"Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он.
Он добавил, что у Финляндии пока нет системы, способной нейтрализовать все дроны, вторгающиеся в воздушное пространство страны.
"Это печальный факт", — заключил премьер-министр.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2026
"Если бы не Стубб": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
25 апреля, 22:23
Финское Министерство обороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотного летательного аппарата в небе над Финляндией, недалеко от российской границы. Погранслужба позже уточнила, что в действительности было два дрона.
После очередного происшествия с беспилотником премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул Владимиру Зеленскому, что нарушение воздушного пространства недопустимо.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
"Положить конец". В Финляндии выступили с жестким требованием к Зеленскому
21 апреля, 23:17
 
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала