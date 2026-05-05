Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским
2026-05-05T07:35+0300
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в финском воздушном пространстве, сообщает газета Ilta-Sanomat. Издание отмечает, что Орпо попытался обосновать сотрудничество Финляндии с Украиной, несмотря на инциденты с дронами, но его объяснение выглядело неубедительно. "Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он. Он добавил, что у Финляндии пока нет системы, способной нейтрализовать все дроны, вторгающиеся в воздушное пространство страны. "Это печальный факт", — заключил премьер-министр. Финское Министерство обороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотного летательного аппарата в небе над Финляндией, недалеко от российской границы. Погранслужба позже уточнила, что в действительности было два дрона. После очередного происшествия с беспилотником премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул Владимиру Зеленскому, что нарушение воздушного пространства недопустимо.
Ilta-Sanomat: премьер Финляндии Орпо оказался в неловкой ситуации из-за украинских БПЛА
