https://1prime.ru/20260505/finlyandiya-869672952.html

Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским

Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским - 05.05.2026, ПРАЙМ

Финский премьер Орпо оказался в неловкой ситуации после встречи с Зеленским

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T07:35+0300

2026-05-05T07:35+0300

2026-05-05T07:35+0300

общество

мировая экономика

финляндия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/46/841244644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_39e61f650fd5a4b72668b7ce881095e4.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении после обсуждения с Владимиром Зеленским инцидента с украинскими беспилотниками в финском воздушном пространстве, сообщает газета Ilta-Sanomat. Издание отмечает, что Орпо попытался обосновать сотрудничество Финляндии с Украиной, несмотря на инциденты с дронами, но его объяснение выглядело неубедительно. "Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он. Он добавил, что у Финляндии пока нет системы, способной нейтрализовать все дроны, вторгающиеся в воздушное пространство страны. "Это печальный факт", — заключил премьер-министр. Финское Министерство обороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотного летательного аппарата в небе над Финляндией, недалеко от российской границы. Погранслужба позже уточнила, что в действительности было два дрона. После очередного происшествия с беспилотником премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул Владимиру Зеленскому, что нарушение воздушного пространства недопустимо.

https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869650169.html

https://1prime.ru/20260425/rossiya-869443643.html

https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869345535.html

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, финляндия, украина, владимир зеленский