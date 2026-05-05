https://1prime.ru/20260505/frantsiya-869671045.html

Макрон рассказал в Ереване о борьбе с тяжелой зависимостью

Макрон рассказал в Ереване о борьбе с тяжелой зависимостью - 05.05.2026, ПРАЙМ

Макрон рассказал в Ереване о борьбе с тяжелой зависимостью

Европа мобилизовала усилия для снижения зависимости от мировых держав, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Ереване. Его слова передает... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T05:28+0300

2026-05-05T05:28+0300

2026-05-05T05:28+0300

мировая экономика

европа

сша

франция

эммануэль макрон

кир стармер

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европа мобилизовала усилия для снижения зависимости от мировых держав, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Ереване. Его слова передает телеканал BFM."За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии", — утверждает Макрон.Макрон подчеркивает значение обеспечения коллективной безопасности в Европе и развития совместных инициатив. "Я думаю, что мы движемся в хорошем направлении", — подытожил он.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая накануне, упомянул о текущих разногласиях в западном альянсе, акцентируя необходимость усиления участия Европы в НАТО. Стармер считает, что действия западных лидеров сегодня определяют будущее на десятилетия вперед. Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности НАТО, критикуя альянс за его бесполезность в случае глобальной угрозы. Он также заявил, что готов рассмотреть выход из организации после того, как альянс отказался поддержать операцию против Ирана. Трамп подчеркивал, что потеряет интерес к структуре, если другие государства не изменят своей позиции в отношении контроля США над Гренландией.

https://1prime.ru/20260425/makron-869442151.html

https://1prime.ru/20260412/ormuz-869104454.html

европа

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, сша, франция, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, нато