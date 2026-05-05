Макрон рассказал в Ереване о борьбе с тяжелой зависимостью - 05.05.2026, ПРАЙМ
Макрон рассказал в Ереване о борьбе с тяжелой зависимостью
2026-05-05T05:28+0300
05:28 05.05.2026
 
Макрон: Европа подняла коллективную тревогу, борясь с зависимостью от крупных держав

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европа мобилизовала усилия для снижения зависимости от мировых держав, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Ереване. Его слова передает телеканал BFM.
"За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии", — утверждает Макрон.
Макрон подчеркивает значение обеспечения коллективной безопасности в Европе и развития совместных инициатив.
"Я думаю, что мы движемся в хорошем направлении", — подытожил он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая накануне, упомянул о текущих разногласиях в западном альянсе, акцентируя необходимость усиления участия Европы в НАТО. Стармер считает, что действия западных лидеров сегодня определяют будущее на десятилетия вперед.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в эффективности НАТО, критикуя альянс за его бесполезность в случае глобальной угрозы. Он также заявил, что готов рассмотреть выход из организации после того, как альянс отказался поддержать операцию против Ирана. Трамп подчеркивал, что потеряет интерес к структуре, если другие государства не изменят своей позиции в отношении контроля США над Гренландией.
