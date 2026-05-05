Биржевые цены на газ в Европе слабо меняются к расчетной цене понедельника
Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны вблизи отметки в $587 за тысячу кубометров
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром слабо меняются к расчетной цене понедельника, находясь вблизи уровня в 587 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 592,3 доллара (+1,6%). А по состоянию на 9.11 мск показатель составлял 586,6 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 583,2 доллара за тысячу кубометров.
Днем ранее котировки прибавили порядка 5%, в моменте поднимаясь выше 595 долларов, на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник минобороны ОАЭ заявило, что силы ПВО страны сбили три ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. Кроме того, как сообщили власти, пожар произошел в нефтяной зоне Фуджейры в ОАЭ.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.
Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.