Представитель Олега Газманова намерен подать иск к экс-директору певца - 05.05.2026, ПРАЙМ
Представитель Олега Газманова намерен подать иск к экс-директору певца
Представитель Олега Газманова намерен подать иск к экс-директору певца
2026-05-05T19:53+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Юридический представитель народного артиста России Олега Газманова планирует заявить иск о возмещении ущерба на 15,3 миллиона рублей к экс-директору певца Дмитрию Царенко, которого судят за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Хорошевский суд Москвы во вторник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Царенко о хищении путем злоупотребления доверием и с использованием служебного положения более 15 миллионов рублей. Как стало известно в ходе слушания, юрист, представляющий интересы Газманова и его компании "ОМГ-Промо", планирует заявить гражданский иск о возмещении ущерба потерпевшей стороне на сумму 15,3 миллиона рублей. Газманов в 2024 году обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора Царенко в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко был приговорен к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 миллиона рублей, сумму ущерба суд взыскал с Царенко в пользу потерпевшего. Вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Газманова допросили по обоим делам в качестве потерпевшего. При этом, как утверждал адвокат Царенко Алексей Новожилов, его подзащитный преступление не совершал, что подтверждается в том числе агентским договором между ИП Царенко и артистом, а также чеками и "проводками". "Вину я не признаю. Деньги я не воровал, артисту все передавалось", - заявил во вторник суду сам Царенко. Он сообщил, что "прослужил Олегу Михайловичу почти 25 лет, исполнял его поручения, открыл ИП по его указанию, выдавал сотрудникам зарплату в конвертах". Защита и сам Царенко просили вернуть дело прокурору для устранения недостатков. Весной Царенко заявил иск к Газманову о взыскании 44 миллионов рублей неосновательного обогащения. Как заявляла защита, компания Газмановых "ОМГ-Промо" проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 миллиона рублей. В настоящий момент иск оставлен без движения.
