Писториус пожаловался на срав планов США по размещению Tomahawk в ФРГ

Возможный срыв планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера, заявил министр обороны...

2026-05-05T01:43+0300

БЕРЛИН, 5 мая - ПРАЙМ. Возможный срыв планов США по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии создает серьезный пробел в военных возможностях бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь шла, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Однако Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне на прошлой неделе сообщила, что США в рамках планируемого сокращения военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием. "То, что сейчас это (планы по размещению Tomahawk - ред.), возможно, происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях", - заявил Писториус на пресс-конференции в Мунстере. Трансляцию вел телеканал Phoenix. При этом глава германского минобороны признался, что решение Вашингтона лично для него не стало сюрпризом. По его словам, он еще в 2023 году предупреждал, что европейским союзникам по НАТО следует готовиться к сокращению американского присутствия в Европе из-за смещения фокуса внимания США на индо-тихоокеанский регион. По словам Писториуса, размещение Tomahawk в Германии должно было лишь временно компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. "Теперь мы должны посмотреть, как мы можем это компенсировать", - сказал он. В этой связи министр напомнил, что Германия еще в 2023 году приступила совместно с Великобританией к разработке таких систем. "Теперь к нам хотят присоединиться французы, самостоятельно разрабатывать системы DPS (программа по созданию ракет большой дальности - ред.) как европейцы, и сделать это как можно скорее", - заключил Писториус. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что не рассчитывает на размещение в Германии ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

