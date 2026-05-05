Google оштрафовали еще на 15,2 миллионов рублей за запрещенный контент

2026-05-05T12:23+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов 200 тысяч рублей", - заявили в инстанции. Компанию привлекли к административной ответственности за четыре эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).

