Google оштрафовали еще на 15,2 миллионов рублей за запрещенный контент - 05.05.2026, ПРАЙМ
Google оштрафовали еще на 15,2 миллионов рублей за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T12:23+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов 200 тысяч рублей", - заявили в инстанции. Компанию привлекли к административной ответственности за четыре эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).
12:23 05.05.2026
 
Google оштрафовали еще на 15,2 миллионов рублей за запрещенный контент

Суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 15,2 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Компания Google LLC признана виновной… назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов 200 тысяч рублей", - заявили в инстанции.
Компанию привлекли к административной ответственности за четыре эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации).
