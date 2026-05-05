В Госдуме предложили увеличить штраф за овербукинг в два раза

2026-05-05T17:38+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили увеличить в два раза штраф перевозчикам за овербукинг и обязать их выплачивать пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По словам депутатов, отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ, согласно которой штраф для юрлиц - до 30 000 рублей, а при повторном нарушении - до 50 000 рублей. Они отметили, что даже при отказе нескольким пассажирам общий размер штрафа не сопоставим с последствиями для граждан и экономическим эффектом для перевозчика. "Считаем необходимым проработать вопрос об увеличении размера административного штрафа за указанное нарушение в два раза по сравнению с действующими общими санкциями, применяемыми по статье 14.4 КоАП РФ, с установлением расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке", - сказано в обращении. Депутаты предложили предусмотреть, что перевозчик будет обязан выплатить пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа за соответствующий факт отказа в перевозке, а сама выплата должна производиться перевозчиком напрямую пассажиру. По их словам, также важно закрепить, что автоматическая компенсация должна выплачиваться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки, обслуживания в аэропорту, а также права пассажира на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные предусмотренные законом выплаты. Инициативой также предлагается предусмотреть обязанность перевозчика фиксировать факт отказа в перевозке по причине невозможности предоставить место и выдавать пассажиру соответствующий документ без дополнительного заявления. Парламентарии отметили, что на основании такого документа компенсация должна выплачиваться в беззаявительном или упрощенном порядке в установленный срок, например в течение 10 календарных дней со дня отказа в перевозке либо со дня предъявления пассажиром реквизитов для перечисления денежных средств. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить экономическую ответственность авиаперевозчиков за сверхбронирование, создать прямой стимул к более точному управлению продажей билетов и загрузкой рейсов, снизить количество судебных споров, связанных с отказом в перевозке, а также обеспечить более быстрое восстановление прав пассажиров. По их словам, для граждан такая мера будет означать получение минимальной гарантированной компенсации без необходимости доказывать очевидный факт нарушения в судебном порядке, при сохранении права требовать возмещения дополнительных убытков в полном объеме.

