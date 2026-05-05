Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/gosniias-869671628.html
ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета
ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета - 05.05.2026, ПРАЙМ
ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета
Государственный научно-исследовательский институт авиасистем (ГосНИИАС) в рамках создания в России сверхзвукового пассажирского самолета ведет разработку... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T05:54+0300
2026-05-05T05:54+0300
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869671628.jpg?1777949677
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиасистем (ГосНИИАС) в рамках создания в России сверхзвукового пассажирского самолета ведет разработку демонстраторов технологий бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для него, в частности "технического зрения", заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов. Главным координатором работ по созданию этого проекта в России выступает Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского". "Работа над проектом сверхзвукового гражданского лайнера продолжается уже шестой год при координации Центра Жуковского. ГосНИИАС занимается в этом проекте интеллектуализацией БРЭО. В настоящий момент проводятся работы по расчетно-экспериментальным исследованиям, разработке демонстраторов сверхзвуковой технологии бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем сверхзвукового пассажирского, перспективного лайнера", - сказал Попов. По его словам, ГосНИИАС формирует облик интеллектуального бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем, а также работает над применением технологии искусственного интеллекта к данному оборудованию. "Основное, что здесь можно выделить, это "техническое зрение" в условиях отсутствия традиционного остекления (закрытой кабины). Вы должны видеть картинку за бортом через мониторы и датчики, чтобы дальше уже обрабатывать эту информацию. И пилот внутри кабины без лобового остекления только на основе этой информации должен принимать решение. ГосНИИАС проводит работы как по интеллектуализации БРЭО, так и по "техническому зрению", - сказал Попов. Для этого, отметил он, в институте есть стенд, который модернизируется и совершенствуется. Ранее Попов сообщал, что облик российского перспективного сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос, но не будет лобового остекления.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
05:54 05.05.2026
 
ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета

ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий бортового радиоэлектронного оборудования

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиасистем (ГосНИИАС) в рамках создания в России сверхзвукового пассажирского самолета ведет разработку демонстраторов технологий бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для него, в частности "технического зрения", заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
Главным координатором работ по созданию этого проекта в России выступает Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского".
"Работа над проектом сверхзвукового гражданского лайнера продолжается уже шестой год при координации Центра Жуковского. ГосНИИАС занимается в этом проекте интеллектуализацией БРЭО. В настоящий момент проводятся работы по расчетно-экспериментальным исследованиям, разработке демонстраторов сверхзвуковой технологии бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем сверхзвукового пассажирского, перспективного лайнера", - сказал Попов.
По его словам, ГосНИИАС формирует облик интеллектуального бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем, а также работает над применением технологии искусственного интеллекта к данному оборудованию.
"Основное, что здесь можно выделить, это "техническое зрение" в условиях отсутствия традиционного остекления (закрытой кабины). Вы должны видеть картинку за бортом через мониторы и датчики, чтобы дальше уже обрабатывать эту информацию. И пилот внутри кабины без лобового остекления только на основе этой информации должен принимать решение. ГосНИИАС проводит работы как по интеллектуализации БРЭО, так и по "техническому зрению", - сказал Попов.
Для этого, отметил он, в институте есть стенд, который модернизируется и совершенствуется.
Ранее Попов сообщал, что облик российского перспективного сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос, но не будет лобового остекления.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала