ГосНИИАС разрабатывает демонстраторы технологий для сверхзвукового самолета

Государственный научно-исследовательский институт авиасистем (ГосНИИАС) в рамках создания в России сверхзвукового пассажирского самолета ведет разработку...

2026-05-05T05:54+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Государственный научно-исследовательский институт авиасистем (ГосНИИАС) в рамках создания в России сверхзвукового пассажирского самолета ведет разработку демонстраторов технологий бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для него, в частности "технического зрения", заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов. Главным координатором работ по созданию этого проекта в России выступает Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского". "Работа над проектом сверхзвукового гражданского лайнера продолжается уже шестой год при координации Центра Жуковского. ГосНИИАС занимается в этом проекте интеллектуализацией БРЭО. В настоящий момент проводятся работы по расчетно-экспериментальным исследованиям, разработке демонстраторов сверхзвуковой технологии бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем сверхзвукового пассажирского, перспективного лайнера", - сказал Попов. По его словам, ГосНИИАС формирует облик интеллектуального бортового радиоэлектронного оборудования и самолетных систем, а также работает над применением технологии искусственного интеллекта к данному оборудованию. "Основное, что здесь можно выделить, это "техническое зрение" в условиях отсутствия традиционного остекления (закрытой кабины). Вы должны видеть картинку за бортом через мониторы и датчики, чтобы дальше уже обрабатывать эту информацию. И пилот внутри кабины без лобового остекления только на основе этой информации должен принимать решение. ГосНИИАС проводит работы как по интеллектуализации БРЭО, так и по "техническому зрению", - сказал Попов. Для этого, отметил он, в институте есть стенд, который модернизируется и совершенствуется. Ранее Попов сообщал, что облик российского перспективного сверхзвукового пассажирского лайнера сформирован: у него будет прямой острый нос, но не будет лобового остекления.

