https://1prime.ru/20260505/hsbc-869673208.html

HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента

HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента - 05.05.2026, ПРАЙМ

HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в прошлом квартале увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 0,09% в годовом выражении... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T07:52+0300

2026-05-05T07:52+0300

2026-05-05T08:07+0300

финансы

банки

лондон

великобритания

hsbc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869673208.jpg?1777957647

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в прошлом квартале увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 0,09% в годовом выражении - до 6,938 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль выросла до 0,4 доллара с 0,39 доллара в январе-марте прошлого года. Выручка банковской группы за отчетный период выросла на 5,5% - до 18,624 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 8,945 миллиарда долларов, увеличившись на 7,7% в годовом выражении. Прибыль до налогообложения снизилась на 1,1% - до 9,376 миллиарда, прогноз составлял 9,59 миллиарда долларов. "Компания имеет все возможности для управления изменениями и неопределенностью, характерными для глобальной обстановки, в которой мы работаем, в том числе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке", - сообщается в релизе. Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Штат составляет 208 844 сотрудников.

лондон

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, лондон, великобритания, hsbc