HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента - 05.05.2026, ПРАЙМ
HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента
2026-05-05T07:52+0300
2026-05-05T08:07+0300
07:52 05.05.2026 (обновлено: 08:07 05.05.2026)
 
HSBC в I квартале увеличила чистую прибыль на 0,09 процента

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc в прошлом квартале увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 0,09% в годовом выражении - до 6,938 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
В пересчете на одну акцию разводненная прибыль выросла до 0,4 доллара с 0,39 доллара в январе-марте прошлого года. Выручка банковской группы за отчетный период выросла на 5,5% - до 18,624 миллиарда долларов.
Чистый процентный доход составил 8,945 миллиарда долларов, увеличившись на 7,7% в годовом выражении. Прибыль до налогообложения снизилась на 1,1% - до 9,376 миллиарда, прогноз составлял 9,59 миллиарда долларов.
"Компания имеет все возможности для управления изменениями и неопределенностью, характерными для глобальной обстановки, в которой мы работаем, в том числе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке", - сообщается в релизе.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Штат составляет 208 844 сотрудников.
 
