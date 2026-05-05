В "Контур.Толке" рассказали, в какие процессы внедряют ИИ - 05.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Компании в России активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в наиболее уязвимые процессы, чаще всего такие инструменты используют для подготовки отчетов и документов, поиска информации в переписках, а также для подготовки протоколов встреч и контроля задач, рассказали РИА Новости в "Контур.Толке". "Главные причины сбоев процессов внутри компаний находятся на уровне поиска и передачи информации между сотрудниками... На этом фоне компании все активнее внедряют ИИ в наиболее уязвимые процессы, где ошибки и сбои обходятся дороже всего", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи представителей среднего и крупного бизнеса. "Чаще всего такие инструменты применяют для подготовки документов и отчетов - 48%, поиска информации в переписках и документах - 33%, подготовки протоколов встреч и контроль задач также частый сценарий использования", - добавляется в материалах. По данным аналитиков, примерно 14% организаций встроили ИИ в ключевые процессы, около 26% компаний используют его для отдельных задач и еще 23% - находятся на стадии пилотов и тестирования. При этом крупные компании чаще доходят до системного внедрения ИИ, а средние - использует его точечно в отдельных задачах. Кроме того, компании, внедрившие ИИ, уже фиксируют результат: около 40% бизнеса сократили время выполнения задач на 10–30%, а 14% компаний отметили снижение операционных расходов и уменьшение затрат на подрядчиков. При этом метрики по влиянию ИИ на работу фиксирует только четверть компаний. "Политика использования ИИ в большинстве компаний пока неформализована, а подход к управлению рисками - несистемный как в крупном, так и в среднем бизнесе. Главным ограничением для дальнейшего внедрения остается безопасность данных. Этот фактор назвали 26% участников опроса", - говорится в исследовании. "Отдельный риск связан с регулированием. Только 19% компаний уже приняли официальную политику использования нейросетей", - указывается там.

