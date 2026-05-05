https://1prime.ru/20260505/ija-869670942.html

Исследование показало, сколько россиян обращаются к ИИ по личным вопросам

Исследование показало, сколько россиян обращаются к ИИ по личным вопросам - 05.05.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян обращаются к ИИ по личным вопросам

Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) по личным вопросам, при этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T05:18+0300

2026-05-05T05:18+0300

2026-05-05T05:18+0300

технологии

общество

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869670942.jpg?1777947503

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту (ИИ) по личным вопросам, при этом каждый шестой пожалел, что последовал совету нейросети, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян: 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии", - выяснили аналитики, проведя исследование среди 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны. Еще 47% респондентов не обращались к ИИ за личным советом, а 5% затруднились ответить. Среди женщин оказалось немного больше тех, кто просил совета у нейросети, чем среди мужчин - 51% против 46%. Самыми ИИ-коммуникабельными оказались россияне моложе 35 лет: среди них доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам достигает 62%, тогда как среди 35-45-летних - 37%, а среди респондентов старше 45 лет - 31%. Чаще всего за личными рекомендациями к нейросетям приходят россияне с доходом до 100 тысяч рублей в месяц - 57% против 42% с зарплатой от 150 тысяч и 45% с зарплатой в 100-150 тысяч рублей. Авторы исследования также выяснили, что советам искусственного интеллекта следуют 6 из 10 респондентов. Так, среди всех, кто когда либо обращался к ИИ за личной рекомендацией, 43% воспользовались советом и не пожалели об этом, 16% - последовали совету и пожалели, а 26% не стали делать так, как рекомендует нейросеть. Остальные 15% затруднились с ответом. Отмечается, что среди женщин 18% пожалели, что последовали совету ИИ, против 14% у мужчин. Также женщины оказались скептичнее: среди них почти треть не стали делать так, как советует машина, а вот среди мужчин таких 23%. Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к ИИ по вопросам здоровья, например, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения. "В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк - от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки", - заключили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество