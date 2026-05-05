Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/indeksy-869693790.html
Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник
Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник - 05.05.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник
Фондовые индексы Франции и Германии по итогам торгов вторника выросли на 1-1,7%, а британский FTSE сократился почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T21:19+0300
2026-05-05T21:19+0300
рынок
индексы
ближний восток
сша
иран
dax
hsbc
ferrari
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии по итогам торгов вторника выросли на 1-1,7%, а британский FTSE сократился почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,4% - до 10 219,11 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,08% - до 8 062,31 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,71% - до 24 401,70 пункта. Трейдеры обратили внимание на рыночную динамику ряда компаний. Так, бумаги британской банковской группы HSBC и итальянской компании Ferrari подешевели на 5,8% и почти на 4% соответственно. Акции немецкой Rheinmetall и Commerzbank поднялись в цене на 3,4% и 4,5% соответственно, а бумаги итальянского банка UniCredit подорожали на 5,8%. Аналитики отмечают, что несмотря на положительную динамику в корпоративном секторе, положение европейских рынков остается уязвимым на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. "Пока сохраняется неопределенность на Ближнем Востоке и цены на энергоносители остаются высокими, европейские акции, которые по своей природе более цикличны, находятся в большей опасности, чем их американские аналоги", - прокомментировала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
https://1prime.ru/20260505/rynok-869691186.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_c265c70c437598c5262c5f8cebf7ae53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, ближний восток, сша, иран, dax, hsbc, ferrari, мировая экономика
Рынок, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, DAX, HSBC, Ferrari, Мировая экономика
21:19 05.05.2026
 
Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник

Фондовые индексы Европы в основном выросли, а британский FTSE упал почти на 1,5%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Удаленная работа трейдера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии по итогам торгов вторника выросли на 1-1,7%, а британский FTSE сократился почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,4% - до 10 219,11 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,08% - до 8 062,31 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,71% - до 24 401,70 пункта.
Трейдеры обратили внимание на рыночную динамику ряда компаний. Так, бумаги британской банковской группы HSBC и итальянской компании Ferrari подешевели на 5,8% и почти на 4% соответственно. Акции немецкой Rheinmetall и Commerzbank поднялись в цене на 3,4% и 4,5% соответственно, а бумаги итальянского банка UniCredit подорожали на 5,8%.
Аналитики отмечают, что несмотря на положительную динамику в корпоративном секторе, положение европейских рынков остается уязвимым на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
"Пока сохраняется неопределенность на Ближнем Востоке и цены на энергоносители остаются высокими, европейские акции, которые по своей природе более цикличны, находятся в большей опасности, чем их американские аналоги", - прокомментировала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
Биржа. График - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,9%
19:06
 
РынокИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНDAXHSBCFerrariМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала