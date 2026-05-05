Фондовые индексы Европы в основном выросли во вторник

Фондовые индексы Европы в основном выросли, а британский FTSE упал почти на 1,5%
Удаленная работа трейдера. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии по итогам торгов вторника выросли на 1-1,7%, а британский FTSE сократился почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,4% - до 10 219,11 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,08% - до 8 062,31 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,71% - до 24 401,70 пункта.
Трейдеры обратили внимание на рыночную динамику ряда компаний. Так, бумаги британской банковской группы HSBC и итальянской компании Ferrari подешевели на 5,8% и почти на 4% соответственно. Акции немецкой Rheinmetall и Commerzbank поднялись в цене на 3,4% и 4,5% соответственно, а бумаги итальянского банка UniCredit подорожали на 5,8%.
Аналитики отмечают, что несмотря на положительную динамику в корпоративном секторе, положение европейских рынков остается уязвимым на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
"Пока сохраняется неопределенность на Ближнем Востоке и цены на энергоносители остаются высокими, европейские акции, которые по своей природе более цикличны, находятся в большей опасности, чем их американские аналоги", - прокомментировала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).