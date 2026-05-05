В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

2026-05-05T13:00+0300

2026-05-05T13:26+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщило Минцифры в своем канале в "Максе". "Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам"", - говорится в сообщении. Отмечается, что точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.В ведомстве добавили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.Накануне "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось.Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.

