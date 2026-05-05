Иранские дипломаты иронично высказались о допустившем оплошность Трампе
2026-05-05T05:39+0300
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Консульство Ирана в Хайдарабаде с сарказмом отреагировало на публикацию президента США Дональда Трампа, где он, обращаясь к Тегерану, держит карты. Иранская сторона указала на допущенную ошибку. На днях Трамп разместил сообщение с изображением, где он держит карты из популярной игры UNO, предполагая, что это демонстрирует его силу. Однако, как известно, выиграть в данной игре можно лишь имея меньше всего карт на руках. "Да, у нас меньше карт", — заметили в ответ иранские дипломаты в социальной сети X.К этому сообщению они добавили фотографию улыбающегося иранского генерала, который держит всего четыре карты в руках. 3 мая Трамп объявил о запуске операции "Проект Свобода" с целью помощи судам, застрявшим в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Али Абдоллахи предупредил, что Тегеран рекомендует США держаться подальше от Ормузского пролива и готов к силовому ответу. В ответ иранская армия заявила, что они произвели предупредительные выстрелы по направлению американских судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив.
