Иранские дипломаты иронично высказались о допустившем оплошность Трампе - 05.05.2026, ПРАЙМ
Иранские дипломаты иронично высказались о допустившем оплошность Трампе
Иранские дипломаты иронично высказались о допустившем оплошность Трампе
2026-05-05T05:39+0300
мировая экономика
финансы
ормузский пролив
иран
сша
дональд трамп
Мировая экономика, Финансы, Ормузский пролив, ИРАН, США, Дональд Трамп
Иранские дипломаты иронично высказались о допустившем оплошность Трампе

Консульство Ирана высмеяла ошибку Трампа, запостившего свое фото с картами

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Консульство Ирана в Хайдарабаде с сарказмом отреагировало на публикацию президента США Дональда Трампа, где он, обращаясь к Тегерану, держит карты. Иранская сторона указала на допущенную ошибку.
На днях Трамп разместил сообщение с изображением, где он держит карты из популярной игры UNO, предполагая, что это демонстрирует его силу. Однако, как известно, выиграть в данной игре можно лишь имея меньше всего карт на руках.
"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство
"Да, у нас меньше карт", — заметили в ответ иранские дипломаты в социальной сети X.
К этому сообщению они добавили фотографию улыбающегося иранского генерала, который держит всего четыре карты в руках.
Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли
3 мая Трамп объявил о запуске операции "Проект Свобода" с целью помощи судам, застрявшим в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Али Абдоллахи предупредил, что Тегеран рекомендует США держаться подальше от Ормузского пролива и готов к силовому ответу. В ответ иранская армия заявила, что они произвели предупредительные выстрелы по направлению американских судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив.
"Это фарс": в Вашингтоне высказались об уловке Трампа
