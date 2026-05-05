СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана - 05.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана
2026-05-05T06:52+0300
2026-05-05T08:09+0300
экономика
мировая экономика
сша
иран
оман
мировая экономика, сша, иран, оман
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, ОМАН
06:52 05.05.2026 (обновлено: 08:09 05.05.2026)
 
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана

Tasnim: ВС США обстреляли два гражданских катера, пять человек погибли

© AP Photo / Ryan Murphy Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
"(В результате проведенных расследований - ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана," - приводит агентство слова источника.
Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что в результате атаки США погибли пять гражданских пассажиров. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник утверждала, что заявление США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.
 
