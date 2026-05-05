СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана

2026-05-05T06:52+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник. "(В результате проведенных расследований - ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана," - приводит агентство слова источника. Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что в результате атаки США погибли пять гражданских пассажиров. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров. Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник утверждала, что заявление США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.

