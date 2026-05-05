https://1prime.ru/20260505/iran-869672547.html
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана - 05.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана
Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли, передает иранское... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T06:52+0300
2026-05-05T06:52+0300
2026-05-05T08:09+0300
экономика
мировая экономика
сша
иран
оман
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869467939_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_d5f43bdd975e5c361c9328bfaaa9cfb5.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник. "(В результате проведенных расследований - ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана," - приводит агентство слова источника. Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что в результате атаки США погибли пять гражданских пассажиров. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров. Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник утверждала, что заявление США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.
сша
иран
оман
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869467939_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_0b6c24f732995ff47a0213920dd5896e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, оман
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, ОМАН
СМИ: США обстреляли два гражданских катера у берегов Ирана
Tasnim: ВС США обстреляли два гражданских катера, пять человек погибли
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
"(В результате проведенных расследований - ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана," - приводит агентство слова источника.
Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что в результате атаки США погибли пять гражданских пассажиров. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник утверждала, что заявление США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.