"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
CNN: в результате ударов Ирана повреждено не менее 16 военных объектов США
© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Атаки со стороны Ирана парализовали работу значительного числа военных городков США на Ближнем Востоке, передает вещательная корпорация CNN.
"В результате иранских ударов повреждено не менее 16 американских военных объектов, что составляет большинство позиций США на Ближнем Востоке. Среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника, что ставит под вопрос само присутствие Америки в регионе", — говорится в публикации.
Согласно сведениям инсайдера телеканала, армейские специалисты ранее не сталкивались с подобным на своих пунктах дислокации: "это были стремительные, точечные удары с использованием передовых технологий".
"Для союзников США на Ближнем Востоке возникла дилемма. Угроза со стороны Ирана только усиливает необходимость присутствия США в регионе. Но возникла и новая реальность: американские военные объекты, которые раньше считались неприступными крепостями, превратились в "живые мишени", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе представители Америки самостоятельно пролонгировали режим тишины до финала дискуссий по нормализации ситуации. Сначала приостановка боевых действий планировалась на четырнадцать дней, о чем стороны противостояния сообщили 8 апреля.
Проведенные в дальнейшем консультации не дали плодов. Вашингтон сообщил об изоляции морских гаваней Ирана, гарантируя их деблокировку лишь после подписания договора. Тегеран в качестве ответной меры заблокировал Ормузский пролив и прекратил всякое взаимодействие.