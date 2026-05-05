Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260505/iran-869695989.html
"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США - 05.05.2026, ПРАЙМ
"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
Атаки со стороны Ирана парализовали работу значительного числа военных городков США на Ближнем Востоке, передает вещательная корпорация CNN."В результате... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T23:26+0300
2026-05-05T23:26+0300
мировая экономика
иран
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869467939_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_d5f43bdd975e5c361c9328bfaaa9cfb5.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Атаки со стороны Ирана парализовали работу значительного числа военных городков США на Ближнем Востоке, передает вещательная корпорация CNN."В результате иранских ударов повреждено не менее 16 американских военных объектов, что составляет большинство позиций США на Ближнем Востоке. Среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника, что ставит под вопрос само присутствие Америки в регионе", — говорится в публикации.Согласно сведениям инсайдера телеканала, армейские специалисты ранее не сталкивались с подобным на своих пунктах дислокации: "это были стремительные, точечные удары с использованием передовых технологий"."Для союзников США на Ближнем Востоке возникла дилемма. Угроза со стороны Ирана только усиливает необходимость присутствия США в регионе. Но возникла и новая реальность: американские военные объекты, которые раньше считались неприступными крепостями, превратились в "живые мишени", — резюмировали в статье.На прошлой неделе представители Америки самостоятельно пролонгировали режим тишины до финала дискуссий по нормализации ситуации. Сначала приостановка боевых действий планировалась на четырнадцать дней, о чем стороны противостояния сообщили 8 апреля.Проведенные в дальнейшем консультации не дали плодов. Вашингтон сообщил об изоляции морских гаваней Ирана, гарантируя их деблокировку лишь после подписания договора. Тегеран в качестве ответной меры заблокировал Ормузский пролив и прекратил всякое взаимодействие.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1b/869467939_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_0b6c24f732995ff47a0213920dd5896e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, ближний восток
Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
23:26 05.05.2026
 
"Превратились в мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США

CNN: в результате ударов Ирана повреждено не менее 16 военных объектов США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
© AP Photo / Ryan Murphy
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Атаки со стороны Ирана парализовали работу значительного числа военных городков США на Ближнем Востоке, передает вещательная корпорация CNN.

"В результате иранских ударов повреждено не менее 16 американских военных объектов, что составляет большинство позиций США на Ближнем Востоке. Среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника, что ставит под вопрос само присутствие Америки в регионе", — говорится в публикации.
Согласно сведениям инсайдера телеканала, армейские специалисты ранее не сталкивались с подобным на своих пунктах дислокации: "это были стремительные, точечные удары с использованием передовых технологий".

"Для союзников США на Ближнем Востоке возникла дилемма. Угроза со стороны Ирана только усиливает необходимость присутствия США в регионе. Но возникла и новая реальность: американские военные объекты, которые раньше считались неприступными крепостями, превратились в "живые мишени", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе представители Америки самостоятельно пролонгировали режим тишины до финала дискуссий по нормализации ситуации. Сначала приостановка боевых действий планировалась на четырнадцать дней, о чем стороны противостояния сообщили 8 апреля.
Проведенные в дальнейшем консультации не дали плодов. Вашингтон сообщил об изоляции морских гаваней Ирана, гарантируя их деблокировку лишь после подписания договора. Тегеран в качестве ответной меры заблокировал Ормузский пролив и прекратил всякое взаимодействие.
 
Мировая экономикаИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала