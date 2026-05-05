"Катастрофические последствия". На Западе испугались шага Ирана
SC: новая атака на Иран обернется катастрофой для США
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Возобновление ударов по Ирану станет катастрофическим сценарием для США, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"США уже пытались сделать это в прошлый раз и израсходовали значительную часть своих запасов вооружений, побив все рекорды по количеству выпущенных ракет за столь короткий срок. Это практически не приблизило Иран к поражению — напротив, сделало его только сильнее и обеспечило ему более широкую поддержку. <…> Полагать, что у (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа есть шанс на вторую попытку, — не просто нереалистично, а откровенно безрассудно с учетом того, с каким ответом придется столкнуться США — и в меньшей степени Израилю", — говорится в публикации.
По словам автора, ответ Тегерана на возможные новые атаки окажется разрушительным для Вашингтона.
"Почти наверняка Иран способен превратить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в руины; по оценкам экспертов, ее восстановление заняло бы около десяти лет. Если США решатся на второй удар, ответные действия против саудовской нефтяной инфраструктуры и американских военных кораблей, задействованных в блокаде, будут беспрецедентными", — заключил он.
На прошлой неделе США в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения переговоров. Изначально режим прекращения огня должен был действовать две недели, о чем стороны объявили 8 апреля.
Однако последующие переговоры не принесли результата. Вашингтон объявил блокаду иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. В ответ Иран перекрыл Ормузский пролив и отказался от дальнейших контактов.