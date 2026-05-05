https://1prime.ru/20260505/kakaotalk-869670494.html
KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня
KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня - 05.05.2026, ПРАЙМ
KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T04:57+0300
2026-05-05T04:57+0300
2026-05-05T04:57+0300
технологии
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869670494.jpg?1777946225
СЕУЛ, 5 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao.
В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.
"Все сообщения KakaoTalk зашифрованы, хранятся лишь в течение 2-3 дней, необходимых для обработки данных, после чего автоматически удаляются", - сказали в компании.
Передача данных пользователей по любым запросам в этой связи не представляется возможной, добавили в компании.
"Таким образом, доступ к содержанию переписки пользователей технически и с точки зрения политики (компании - ред) невозможен", - отметил собеседник агентства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рф
KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня
KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются
СЕУЛ, 5 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao.
В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.
"Все сообщения KakaoTalk зашифрованы, хранятся лишь в течение 2-3 дней, необходимых для обработки данных, после чего автоматически удаляются", - сказали в компании.
Передача данных пользователей по любым запросам в этой связи не представляется возможной, добавили в компании.
"Таким образом, доступ к содержанию переписки пользователей технически и с точки зрения политики (компании - ред) невозможен", - отметил собеседник агентства.