KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня - 05.05.2026, ПРАЙМ

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao. | 05.05.2026, ПРАЙМ

СЕУЛ, 5 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao. В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ. "Все сообщения KakaoTalk зашифрованы, хранятся лишь в течение 2-3 дней, необходимых для обработки данных, после чего автоматически удаляются", - сказали в компании. Передача данных пользователей по любым запросам в этой связи не представляется возможной, добавили в компании. "Таким образом, доступ к содержанию переписки пользователей технически и с точки зрения политики (компании - ред) невозможен", - отметил собеседник агентства.

