ЦБ объявил официальные курсы валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,96 копейки, до 11,0247 рубля, доллара - на 9,4 копейки, до 75,3448 рубля, евро -... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T17:58+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,96 копейки, до 11,0247 рубля, доллара - на 9,4 копейки, до 75,3448 рубля, евро - вырос на 8,12 копейки, до 88,3463 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

