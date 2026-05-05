Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы
2026-05-05T18:26+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о неустойчивости энергетического сектора Европы на фоне зависимости от ископаемого топлива. "Сложившееся положение дел явно неустойчиво. Европа импортирует около 60% энергии - почти все из этого ископаемое топливо - и сегодняшние растущие цены на энергоносители напоминают о том, во что обходится эта зависимость", - сказала Лагард на конференции по климату, природе и денежно-кредитной политике во Франкфурте. Как она утверждает, меньше других от роста цен на энергоносители пострадали страны, у которых больше доля электроэнергии, вырабатываемой из неископаемых источников топлива, как Испания и Португалия.
