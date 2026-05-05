Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы
2026-05-05T18:26+0300
европа
испания
кристин лагард
португалия
ецб
18:26 05.05.2026
 
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейского центрального банка Кристин Лагард
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о неустойчивости энергетического сектора Европы на фоне зависимости от ископаемого топлива.
"Сложившееся положение дел явно неустойчиво. Европа импортирует около 60% энергии - почти все из этого ископаемое топливо - и сегодняшние растущие цены на энергоносители напоминают о том, во что обходится эта зависимость", - сказала Лагард на конференции по климату, природе и денежно-кредитной политике во Франкфурте.
Как она утверждает, меньше других от роста цен на энергоносители пострадали страны, у которых больше доля электроэнергии, вырабатываемой из неископаемых источников топлива, как Испания и Португалия.
