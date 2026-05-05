https://1prime.ru/20260505/lagard-869689892.html

Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы

Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы - 05.05.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ заявила о неустойчивости энергосистемы Европы

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о неустойчивости энергетического сектора Европы на фоне зависимости от ископаемого топлива. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T18:26+0300

2026-05-05T18:26+0300

2026-05-05T18:26+0300

европа

испания

кристин лагард

португалия

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/54/841265450_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4e820ee830f8383ad59c17cad8c16905.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о неустойчивости энергетического сектора Европы на фоне зависимости от ископаемого топлива. "Сложившееся положение дел явно неустойчиво. Европа импортирует около 60% энергии - почти все из этого ископаемое топливо - и сегодняшние растущие цены на энергоносители напоминают о том, во что обходится эта зависимость", - сказала Лагард на конференции по климату, природе и денежно-кредитной политике во Франкфурте. Как она утверждает, меньше других от роста цен на энергоносители пострадали страны, у которых больше доля электроэнергии, вырабатываемой из неископаемых источников топлива, как Испания и Португалия.

https://1prime.ru/20260505/neft-869686236.html

европа

испания

португалия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, испания, кристин лагард, португалия, ецб