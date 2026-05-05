Рэпер Лигалайз обжаловал штраф за непредставление иноагентской отчетности

2026-05-05T05:03+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков, признан в РФ иноагентом) обжаловал штраф, назначенный ему за непредставление иноагентской отчетности, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что рэпер подал жалобу на штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ему судом Москвы за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Жалоба зарегистрирована апелляционным судом, дата ее рассмотрения пока не назначена, подчеркивается в материалах. Ранее Меньшикова уже штрафовали по аналогичной статье, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах. Меньшикова включили в реестр иностранных агентов в конце 2024 года. По информации Минюста, он распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ, выступал против СВО на Украине, негативно высказывался о россиянах. Также Меньшиков участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей. Лигалайз – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.

