МАГАТЭ сообщило о повреждении оборудования для наблюдения ЗАЭС - 05.05.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ сообщило о повреждении оборудования для наблюдения ЗАЭС
2026-05-05T01:22+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. МАГАТЭ после атаки ВСУ сообщило об обнаружении ущерба в оборудовании для метеорологического наблюдения лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. ВСУ накануне совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, что представляет угрозу системе контроля, сообщили ранее в пресс-службе станции. "Сегодня команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника. Команда обнаружила повреждения в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает", - говорится в заявлении агентства в соцсети Х. Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
