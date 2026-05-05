Экономист раскрыл роль золота из Мали для мирового рынка
2026-05-05T06:06+0300
Бадалов: Мали поставляет на мировой рынок от 50 до 100 тонн золота в год
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ситуация в Мали, где нестабильность в золотодобывающей отрасли привлекает внимание СМИ, в действительности не окажет значительного влияния на мировые цены на золото. Об этом агентству "Прайм" рассказал кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
По оценкам эксперта, годовой объем добычи золота в Мали колеблется в диапазоне от 50 до 100 тонн, достигая максимум 100 тонн. Это ничтожная величина по сравнению с масштабами мирового рынка драгоценных металлов.
"Мали нельзя назвать ключевым игроком на глобальной арене золотодобычи, — пояснил Бадалов. — Несмотря на крупные месторождения по африканским стандартам, её вклад в общую картину остается весьма скромным".
Кроме того, значительная часть малийского золота уходит в теневой сектор. Помимо крупных промышленных предприятий, в стране существует легальная практика частной золотодобычи, которая зачастую становится источником черного рынка. Пропорции между официальным и теневым сектором экономист оценивает примерно как 50 на 50 процентов.
Эксперт также напомнил, что формирование предложения на мировом рынке золота зависит не только от первичной добычи. Порядка двух третей всего золота уже находится в обороте, а оставшаяся треть — в подземных залежах. Большую роль в обеспечении ликвидности играют вторичная переработка ювелирных изделий и технических устройств, а также центральные банки, обладающие значительными золотыми резервами.
"Золотодобывающая отрасль Мали не оказывает решающего воздействия на динамику цен на золото. Рынок попросту не замечает столь незначительное присутствие", — резюмировал Бадалов.