Расшифровка видеосообщений появилась в "Максе"

Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе "Макс" и доступна в последней версии приложения, сообщили в пресс-службе платформы. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T17:09+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Расшифровка видеосообщений появилась на национальной онлайн-платформе "Макс" и доступна в последней версии приложения, сообщили в пресс-службе платформы. "Пользователям "Макса" доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для расшифровки видео необходимо нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения полученного текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно. Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

