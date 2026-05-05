"Пора уходить". В ФРГ резко раскритиковали Мерца из-за Украины
2026-05-05T23:32+0300
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Канцлера Германии Фридриха Мерца необходимо отправить в отставку из-за его политики по Украине и социальным вопросам, заявила представитель партии BSW Севим Дагделен."Прошел год с тех пор, как Мерц занял пост канцлера. Его "достижения" к настоящему моменту: рекордные долги ради наращивания вооружений и давление на тех, кто находится ниже. Нам предлагают больше работать и больше платить, чтобы "Мерц из BlackRock" мог распределять миллиарды в пользу оборонных концернов вроде Rheinmetall и украинских олигархов", — написала она в соцсети XОна также подвергла критике позицию Мерца по Израилю и слабую социальную политику."Самое время отправить этого самого непопулярного главу правительства в мире в отставку", — заключила она.Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля сообщил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине на 90 миллиардов евро, который Киев должен будет вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В российском МИД не раз заявляли, что подобные идеи ЕС не имеют под собой реальной основы.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
Дагделен: Мерца следует отправить в отставку за курс по Украине