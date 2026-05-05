Минфин США планирует занять 671 миллиард долларов на открытом рынке

Власти США планируют занять 671 миллиард долларов на открытом рынке в третьем квартале 2026 года, заявило министерство финансов страны.

2026-05-05T00:22+0300

ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Власти США планируют занять 671 миллиард долларов на открытом рынке в третьем квартале 2026 года, заявило министерство финансов страны. "В период с июля по сентябрь 2026 года минфин США собирается занять 671 миллиард долларов за счет чистых рыночных заимствований у частных инвесторов, при условии что остаток денежных средств на конец сентября составит 950 миллиардов долларов", - говорится в заявлении минфина. Как отмечает минфин США, объем заимствований во втором квартале 2026 года должен составить 189 миллиардов долларов, что на 79 миллиардов долларов выше февральского прогноза. США остаются главным источником предложения безрискового долга на мировом рынке. Общий объем чистых рыночных заимствований Минфина США у частных инвесторов в 2025 году составил около 2,042 триллиона долларов.

