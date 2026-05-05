Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий - 05.05.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий
16:12 05.05.2026
 
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий

Минфин России на аукционах 6 мая предложит ОФЗ серий 26235 и 26240

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 6 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 223,138 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 120,214 миллиарда рублей.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
