https://1prime.ru/20260505/minfin-869685490.html
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий - 05.05.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий
Минфин России в среду, 6 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:12+0300
2026-05-05T16:12+0300
2026-05-05T16:12+0300
экономика
минфин
россия
финансы
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 6 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 223,138 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 120,214 миллиарда рублей. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20260505/tsb-869685362.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, россия, финансы, рынок
Экономика, Минфин, РОССИЯ, Финансы, Рынок
Минфин на аукционах 6 мая предложит ОФЗ двух серий
Минфин России на аукционах 6 мая предложит ОФЗ серий 26235 и 26240
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 6 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ
намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме 223,138 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 120,214 миллиарда рублей.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Число выявленных ЦБ "нелегалов" на финрынке в I квартале выросло на 9%