В Минпромторге оценили российский салон Superjet-100
Российский салон, который уже установлен на полностью импортозамещенном самолете Superjet-100, лучше зарубежного, который поставлялся на предыдущую модель... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T02:47+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский салон, который уже установлен на полностью импортозамещенном самолете Superjet-100, лучше зарубежного, который поставлялся на предыдущую модель борта, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На одной из машин в "Жуковском" недавно закончился монтаж внутреннего салона. Это панели салона, кресла пассажиров, бортпроводников, внутрисалонное оборудование: система кондиционирования, освещения и прочее. Получилось лучше салона, который поставлялся на предыдущий Superjet зарубежными компаниями", - сказал министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
Глава Минпромторга Алиханов: российский салон на Superjet-100 лучше зарубежного
