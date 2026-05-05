https://1prime.ru/20260505/minpromtorg-869669536.html

В Минпромторге оценили российский салон Superjet-100

В Минпромторге оценили российский салон Superjet-100 - 05.05.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге оценили российский салон Superjet-100

Российский салон, который уже установлен на полностью импортозамещенном самолете Superjet-100, лучше зарубежного, который поставлялся на предыдущую модель... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T02:47+0300

2026-05-05T02:47+0300

2026-05-05T02:47+0300

бизнес

россия

экономика

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869669536.jpg?1777938437

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский салон, который уже установлен на полностью импортозамещенном самолете Superjet-100, лучше зарубежного, который поставлялся на предыдущую модель борта, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На одной из машин в "Жуковском" недавно закончился монтаж внутреннего салона. Это панели салона, кресла пассажиров, бортпроводников, внутрисалонное оборудование: система кондиционирования, освещения и прочее. Получилось лучше салона, который поставлялся на предыдущий Superjet зарубежными компаниями", - сказал министр. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг