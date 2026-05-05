Минцифры согласовывает оперативное открытие в Москве "белого списка" сайтов
2026-05-05T12:27+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" в период отключения мобильного интернета в целях безопасности, заявили журналистам в ведомстве. "Минцифры России согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности", - заявили в министерстве. Ведомство заявило, что сразу сообщит об открытии такого доступа после получения необходимых разрешений.
ФГУП МИА «Россия сегодня»
