Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T03:47+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники рассылают поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Поздравительная открытка от президента или губернатора. В мессенджер приходит APK-файл с текстом "Вам персональное поздравление от В.В. Путина". Файл содержит трояна-стилера", - рассказали там.
В "Мошеловке" рекомендуют не открывать файлы с "открытками" от неизвестных отправителей.
