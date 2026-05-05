Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260505/moshenniki-869674328.html
Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая
Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая - 05.05.2026, ПРАЙМ
Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая
Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T08:59+0300
2026-05-05T08:59+0300
мошенничество
общество
ассоциация юристов россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина. Она отметила, что в преддверии празднования Дня Победы фиксируется рост активности мошенников. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной. "Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 мая", - сказала она. Шляпина добавила, что для придания легенде достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить "вручение". По словам юриста, главная цель схемы - кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных и СНИЛС. В дальнейшем эти сведения используются для получения доступа к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги". "Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от её имени", - отметила она. Кроме того, по ее словам, мошенники под видом социальных работников или сотрудников фондов могут выманивать у граждан данные банковских карт для якобы начисления "праздничных" выплат.
https://1prime.ru/20260501/mikrozaym-869607909.html
https://1prime.ru/20260422/moshenniki-869339060.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ассоциация юристов россии, россия
Мошенничество, Общество , Ассоциация юристов России, РОССИЯ
08:59 05.05.2026
 
Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

Мошенники под видом сотрудников администраций обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.
Она отметила, что в преддверии празднования Дня Победы фиксируется рост активности мошенников. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной.
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при оформлении микрозайма
1 мая, 15:12
"Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 мая", - сказала она.
Шляпина добавила, что для придания легенде достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить "вручение".
По словам юриста, главная цель схемы - кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных и СНИЛС. В дальнейшем эти сведения используются для получения доступа к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги".
"Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от её имени", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, мошенники под видом социальных работников или сотрудников фондов могут выманивать у граждан данные банковских карт для якобы начисления "праздничных" выплат.
Тюремный колл-центр - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Назван способ защититься от мошенников с помощью правила "второй руки"
22 апреля, 03:03
 
МошенничествоОбществоАссоциация юристов РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала