Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина. Она отметила, что в преддверии празднования Дня Победы фиксируется рост активности мошенников. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной. "Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 мая", - сказала она. Шляпина добавила, что для придания легенде достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить "вручение". По словам юриста, главная цель схемы - кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных и СНИЛС. В дальнейшем эти сведения используются для получения доступа к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги". "Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от её имени", - отметила она. Кроме того, по ее словам, мошенники под видом социальных работников или сотрудников фондов могут выманивать у граждан данные банковских карт для якобы начисления "праздничных" выплат.

