В МВД рассказали о схеме мошенников с сайтами для бесплатных объявлений
Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся,... | 05.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Соискателю предлагают простую работу — размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся "работодателю". Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов", - говорится в сообщении. В управлении добавили, что спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве, обещанных денег соискатель не получает, а переписка с "работодателем" удаляется. Правоохранители подчеркнули, что настоящая проблема данной схемы не в невыплаченном вознаграждении, а в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки. "Такие "вакансии" — один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок", - отметили в ведомстве. В МВД порекомендовали критически относиться к подобным предложениям - легальная работа не требует использования личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.
