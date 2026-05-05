В МВД рассказали о схеме мошенников с сайтами для бесплатных объявлений - 05.05.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о схеме мошенников с сайтами для бесплатных объявлений
Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся,... | 05.05.2026, ПРАЙМ
09:38 05.05.2026
 
В МВД рассказали о схеме мошенников с сайтами для бесплатных объявлений

В МВД рассказали о новой схеме мошенников с сайтами для бесплатных объявлений

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Соискателю предлагают простую работу — размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся "работодателю". Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов", - говорится в сообщении.
В управлении добавили, что спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве, обещанных денег соискатель не получает, а переписка с "работодателем" удаляется.
Правоохранители подчеркнули, что настоящая проблема данной схемы не в невыплаченном вознаграждении, а в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки.
"Такие "вакансии" — один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок", - отметили в ведомстве.
В МВД порекомендовали критически относиться к подобным предложениям - легальная работа не требует использования личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.
