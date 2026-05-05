Адвокаты обжалуют решение об изъятии акций "Русагро" у Мошковича
Решение об изъятии акций "Русагро", принадлежавших основателю Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову, будет обжаловано, заявил РИА Новости...
2026-05-05T19:11+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Решение об изъятии акций "Русагро", принадлежавших основателю Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову, будет обжаловано, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Кравченко. "Мы полагаем решение суда неправомерным и, безусловно, будем его обжаловать. Прокуратура не привела ни одного не то что доказательства, а даже внятного суждения относительно того, как изъятое имущество Басова было связано с какой-либо коррупционной деятельностью. Подобное решение причиняет непоправимый ущерб российской экономике и не должно сохраняться в правовом поле", - сказал собеседник агентства. Как рассказал Дмитрий Кравченко, помимо прочего судом были изъяты доли Максима Басова в ООО "Геомирагро" - обществе, которое было создано уже после прекращения полномочий Басова в ПАО "Группа Русагро", не имеет к этой группе компаний "никакого отношения и вообще было создано не ответчиками, которые в нем стали лишь внешними инвесторами". По его словам, "не объяснили прокуроры и то", как денежные средства на счетах Басова, "существенно меньшие, чем его доходы после ухода из "Русагро", связаны с Мошковичем, "Русагро" и вменяемыми прокурорами событиями. Во вторник Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции ГК "Русагро", принадлежавшие основателю Вадиму Мошковичу, его супруге, племяннику с женой и бывшему гендиректору Максиму Басову. Суд также изъял 100% доли Мошковича в ООО "Финансовый ресурс" и акции завода по металлообработке АО "Эталон". Кроме того, суд удовлетворил иск в части изъятия в доход государства участков супруги Мошковича Наталии Быковской в коттеджном поселке "Летова роща", при этом оставил в ее собственности четырехуровневую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке.
