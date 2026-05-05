Мурашко рассказал о доступности оценки репродуктивного здоровья
Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил РИА Новости министр... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T04:02+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава в Федеральном центре медицины катастроф заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.
"Мероприятия репродуктивной диспансеризации, оценка репродуктивного здоровья, их можно пройти при прохождении обычной, общей диспансеризации и профосмотра", - сказал Мурашко.
Он добавил, что министерство выполняет поручение президента по увеличению охвата россиян репродуктивной диспансеризацией, планы на этот год уже сформированы.
