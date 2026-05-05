Мурашко рассказал о доступности оценки репродуктивного здоровья - 05.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260505/murashko-869669867.html
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам при прохождении диспансеризации, которая осуществляется в рамках ОМС, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава в Федеральном центре медицины катастроф заявил, что необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. "Мероприятия репродуктивной диспансеризации, оценка репродуктивного здоровья, их можно пройти при прохождении обычной, общей диспансеризации и профосмотра", - сказал Мурашко. Он добавил, что министерство выполняет поручение президента по увеличению охвата россиян репродуктивной диспансеризацией, планы на этот год уже сформированы.
